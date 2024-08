Dopo la riunione del Consiglio dei ministri, in cui sono stati approvato il raddoppio della flat tax per i proprietari di grandi patrimoni che trasferiscono la propria residenza in Italia, il contributo per gli sfollati a Scambia, il sostegno alla Comuni appenninici e il ddl per valorizzare la ricerca, si è tenuta la conferenza stampa in cui sono intervenuti i ministri Raffaele Fitto, Anna Maria Bernini, Giancarlo Giorgetti, Gilberto Pichetto e il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.

Il cdm

Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al decreto legge omnibus con misure che vanno dal fisco agli enti locali passando per il contributo per gli abitanti sfollati delle Vele di Scampia e l’aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i ‘Paperoni’ che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Luce verde anche al disegno di legge per valorizzare la ricerca e allo stanziamento di 13 milioni a sostegno del turismo nei Comuni di comprensori e aree sciistiche della dorsale appenninica colpiti dalla diminuzione delle presenze, causata dalla mancanza di neve, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024. Le risorse – spiega il ministero del Turismo – saranno destinate alle imprese turistiche che operano nei Comuni dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica che, nel lasso di tempo considerato, hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli registrati dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022. Nello specifico, spiega il Mitur, i destinatari del provvedimento sono: esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci; noleggiatori di attrezzature per sport invernali; maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano; agenzie di viaggio; tour operator; gestori di stabilimenti termali; imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il ministero del Turismo individuerà i Comuni interessati dalla misura, definendo i criteri per la quantificazione del sostegno, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e assegnazione, e le procedure di verifica, controllo e revoca.

Credito imposta

“Sul credito d’imposta sono stati inseriti 1,6 miliardi che raddoppiano l’importo previsto, ai quali si aggiunge la possibilità per i programmi di coesione di poter usare queste risorse in modo facoltativo. L’importo complessivo supera i 4,2 miliardi. Le risorse a copertura del credito d’imposta sono di una cifra che non era stata mai prevista né immaginata”. Così il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, durante la conferenza stampa convocata dopo il Consiglio dei ministri.

Concessioni balneari

In tema di concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità”. Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto rispondendo a una domanda sull’annunciata protesta dei balneari per venerdì in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

Flat tax raddoppia

Oltre al “raddoppio della flat tax per miliardari, per semplificare, ci sono altre disposizioni di manutenzione” come quelle “per le associazioni sportive dilettantistiche, un chiarimento della disciplina Iva. E sempre in materia di Iva per i maestri di sci e il trasferimento dei puledri, per contrastare la concorrenza in materia fiscale che arriva da altri paesi”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri illustrando le misure fiscali contenute nel decreto omnibus.

L’indicazione

“C’è l’indicazione della nuova Ragioniera dello Stato, Daria Perrotta, prima donna che assurge a questa carica”: lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm.

Rinnovabili

“Passiamo da cinque tipologie di procedura a tre, una distinzione tra attività libere fino a una certa quantità di megawatt, tipo 10 per il fotovoltaico; le attività con una procedura semplificata che è la fascia di mezzo e poi l’autorizzazione unica per quelle grandi. Si riducono notevolmente i tempi e i termini delle procedure e quindi si tenta così di dare un’accelerata su questo fronte rispetto alla tempistica che è sempre molto lunga”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, parlando del testo unico per la semplificazione delle procedure amministrative sulle fonti rinnovabili, approvato dal Consiglio dei ministri. Pichetto ha parlato nella conferenza stampa convocata al termine della riunione.

Fonte Ansa