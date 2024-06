Giochi fatti, via agli ottavi di finale

Definito il tabellone definitivo degli ottavi di finale di Euro 2024: avanzano Germania, Svizzera, Spagna, Italia, Inghilterra, Danimarca, Austria, Francia, Romania, Belgio, Portogallo e Turchia, che si sono piazzate ai primi due posti dei rispettivi gironi, oltre le quattro migliori terze, ovvero Olanda, Slovacchia, Georgia e Slovenia che a parità di punti (3) hanno avuto la meglio sull’Ungheria avendo vinto una partita.

Così agli ottavi

Tabellone completato: si inizia il 29 giugno con Svizzera-Italia (Berlino) e Germania-Danimarca (Dortmund). Il 30 Inghilterra-Slovacchia (Gelsenkirchen) e Spagna-Georgia (Colonia). Il 1 luglio c’è Francia-Belgio (Dusseldorf), e Portogallo-Slovenia (Francoforte, per chiudere il 2 luglio con Romania-Olanda (Monaco di Baviera) e Austria-Turchia (Lipsia).

Cardiopalmo finale

Ultima giornata nel gruppo E tra gioie e amarezza. Le quattro formazioni del gruppo (Romania, Belgio, Slovacchia e Ucraina) hanno chiuse tutte a quattro punti, con la classifica che ha premiato per differenza reti la Romania (+4 rispetto al +2 del Belgio), ma entrambe sono agli ottavi. Come lo è la Slovacchia, mentre mastica amaro l’Ucraina che torna a casa pur avendo fatto gli stessi punti delle avversarie, ma per i criteri Uefa finisce a casa. A testa alta, ma conta poco.

Favola Georgia

Emozioni anche nel gruppo G, dove il Portogallo, già qualificato, è stato superato per 2-0 dalla Georgia (reti di Kvaratskhelia e Mikautade), mentre è finita 2-1 la sfida tra Turchia e Repubblica Ceca. Calhanoglu porta in vantaggio i turchi, Soucek li riprende, poi in pieno recupero Tosin manda in paradiso Montella che brinda al secondo posto. Entrambe sono finite a quattro punti, ma la Turchia ha vinto per 3-1 lo scontro diretto. Tra le migliori terze, c’è pure la Georgia.