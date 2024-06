Germania all’ultimo respiro

La Svizzera si illude, i tedeschi la puniscono in pieno recupero

Mai dire mai e soprattutto mai dire Germania. Doveva essere la partita della consacrazione, ed invece i tedeschi hanno acciuffato un incredibile pareggio a Francoforte contro la Svizzera e mantenuto la testa del gruppo A. Svizzera seconda: se l’Italia passa sarà la nostra prossima avversaria agli ottavi.

La Svizzera va avanti nel primo tempo grazie ad un gol di Ndoye alla mezz’ora. Eppure, a partire meglio, era stata proprio la Germania che aveva persino trovato il gol con una conclusione di Andrich dalla distanza, palla rimbalzata beffardamente davanti a Sommer e quindi in rete. Tutto fermo, perché Orsato e la squadra Var annullano per un evidentissimo fallo di Musiala su Aebischer. Da quel momento la Germania sembra accusare il colpo e la Svizzera prende coraggio e trova il gol, buono, del vantaggio. Ed è una rete che porta il nome del Bologna con l’assist al bacio di Freuler e la zampata sottomisura vincente di Ndoye che brucia Tah e Neuer: 1-0 per la Svizzero, gelo sulle tribune.

La Germania prova a partire di slancio nella ripresa e colleziona una doppia occasione, con Sommer che salva su Musiala, sulla ribattuta si avventa Gundogan che però calcia male fuori dallo specchio. La Germania si fa prendere dalla frenesia e colleziona errori su errori. Haverts su centro di Raum manda alto, ma adesso i tedeschi spingono ed è Akani a negare il pari a Kimmich a botta sicura. Germania a trazione anteriore, tutta votata all’offensiva, con la Svizzera che si copre e prova a far male in controgioco. Detto, fatto. Vargas firma il 2-0 ma tutto fermo, offside. Ultimi minuti ad altissima tensione. Senza un attimo di tregua. La Germania insiste ma si espone troppo. E quando gli svizzeri pregustavano il successo, ecco l’incredibile pari, di testa al quarto di recupero con Fullkrug. Esultano i tedeschi, svizzeri a masticare amaro.

Nell’altra partita del girone, Ungheria vittoriosa al minuto 100 contro la Scozia. Marco Rossi finisce terzo e può sperare nel ripescaggio tra le quattro migliori terze.