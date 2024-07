Ganna si prende l’argento

La prima medaglia azzurra ai Giochi di Parigi arriva dal ciclismo. Ed è argento, quello conquistato da Filippo Ganna nella cronometro individuale.

Sotto la pioggia

Gara dominata dal belga Remco Evenepoel che, sotto la pioggia ha impresso alla gara un ritmo infernale. Sette secondi di vantaggio al primo intermedio davanti all’atleta di Verbania. Vantaggio incrementato lungo un percorso tortuoso, con tante curve che sul bagnato hanno premiato la migliore stabilità del belga che ha allungato. Undici secondi al secondo intermedio sul connazionale Van Aert e sedici su Ganna, che in rettilineo è passato avanti a Van Aert, tenendo fino alla fine, mettendosi al collo l’argento a 14 secondi di ritardo dal vincitore.

In acqua

Giornata di ottimi risultati con il quartetto della 4×100 stile donne che accede alla finale. Azzurre in acqua con Morini-Tarantino-Curtis- Menicucci.

Italvolley batte Brasile

Ottimo esordio per l’Italvolley che ha superato il Brasile per 3-1 con i parziali di 25-23, 27-25, 18-25, 25-21. Ivaldi approda in semifinale nella canoa singolo, e semifinale anche per Samele nella sciabola.