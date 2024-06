G7, Meloni vede Biden: confronto su Gaza, Ucraina e Piano Mattei

Bilaterale a margine della riunione del G7 tra la premier, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il leader americano ha lodato l’impegno italiano nel sostegno all’Ucraina, appoggiando al contempo le iniziative per l’Africa contenute nel Piano Mattei. Roma e Washington manifestano impegno congiunto per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi di Hamas.

Meloni-Biden: relazioni positive

“Sul piano bilaterale, il presidente Meloni e il presidente Biden hanno espresso soddisfazione per l’andamento delle relazioni bilaterali e della collaborazione in campo economico-finanziario, nonché della cooperazione avviata tra il Piano Mattei per l’Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment attraverso l’evento a margine del Vertice co-presieduto dai due presidenti. In questo ambito, è stato ricordato il contributo italiano alla creazione del progetto infrastrutturale ‘Corridoio di Lobito'”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo il bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a margine del G7.

Ostaggi a Gaza

Joe Biden e Giorgia Meloni hanno sottolineato “il bisogno urgente di garantire un accordo sugli ostaggi e su un cessate il fuoco a Gaza”: lo riporta la Casa Bianca dopi il bilaterale tra la premier italiane e il presidente americano a margine del G7. I due leader hanno anche enfatizzato “l’importanza che Hamas adotti un approccio costruttivo nell’ambito di questo processo”.

Impegno per la pace

L’incontro bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a margine del G7, “ha anche permesso di ribadire il comune impegno per un accordo complessivo con riferimento al conflitto a Gaza per la fine delle ostilità, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento del sostegno umanitario alla popolazione civile. È stata anche sottolineata l’importanza di riavviare il processo di pace con l’obiettivo della soluzione dei due Stati”. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

Biden loda Meloni

“Il presidente americano Joe Biden ha lodato la premier Giorgia Meloni per il costante supporto dell’Italia all’Ucraina“, col nostro Paese che “continua a difendere Kiev dalla brutale guerra di aggressione della Russia”: lo riporta la Casa Bianca dopo l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio e il leader Usa a margine del G7. Da Biden e Meloni quindi è arrivato il plauso per l’impegno unanime dei leader del G7 a fornire 50 miliardi di dollari a titolo di ulteriore sostegno finanziario all’Ucraina usando i profitti degli asset congelati della Russia.

Fonte: Ansa