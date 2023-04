G7, al via in Giappone la riunione dei ministri del lavoro

I temi al centro degli incontri del fine settimana sono le sfide per la ripresa del mercato del lavoro nell'era post-Covid e la sua capacità di essere inclusivo e dignitoso

Le sfide per la ripresa del mercato del lavoro nell’era post-Covid e la sua capacità di essere inclusivo e dignitoso, sono i temi al centro della riunione dei ministri del Lavoro del G7, in corso a Kurashiki, nella prefettura di Okayama a sud ovest del Giappone.

Il focus

Nel corso del fine settimana la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, incontrerà i suoi omologhi di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, con il focus che si concentrerà sulle politiche finalizzate all’investimento nel capitale umano. Durante i lavori preparatori è emersa in modo chiaro la comune attenzione su cause ed effetti della mancanza di manodopera e delle incongruenze esistenti tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in termini di competenze.

Calderone: “Offrire soluzioni concrete e sostenibili alle sfide globali”

“Il susseguirsi di crisi di differente natura, a partire dall’aggressione russa all’Ucraina, nel primissimo periodo dopo l’emergenza pandemica, ha un impatto rilevante sul mercato del lavoro e sulla coesione sociale, in particolare nei Paesi europei e del Mediterraneo, che si aggiunge alle sfide in corso legate ai difficili percorsi di transizione ambientale, digitale e demografica. Le conseguenze rischiano di colpire soprattutto i più vulnerabili, a partire da disabili, donne e giovani”, ha affermato la ministra Calderone. “Inclusione attiva, competenze e transizioni saranno quindi al centro del dialogo e del ruolo strategico del G7 per offrire soluzioni concrete e sostenibili alle sfide globali, ora e nei mesi a venire che vedranno l’Italia impegnata, dal primo gennaio 2024, nella Presidenza del forum intergovernativo”, ha aggiunto