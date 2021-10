G20 straordinario sull’Afghanistan. Michel: “Dobbiamo evitare una catastrofe umanitaria”

E’ durata tre ora circa la riunione straordinaria dei leader del G20 sull’Afghanistan presieduto dal premier italiano Mario Draghi.

Lotta al terrorismo

I leader riuniti sull’Afghanistan hanno ribadito il loro impegno nella lotta al terrorismo, compresa la minaccia costituita dall’Isis-K, e per garantire un passaggio sicuro per gli stranieri e gli afghani che cercano di lasciare il Paese. Lo afferma il presidente americano Joe Biden, secondo quanto riporta la Casa Bianca.

“Evitare catastrofe umanitaria”

“Una destabilizzazione dell’Afghanistan avrebbe un impatto nell’intera regione e anche oltre. La recrudescenza del terrorismo, il traffico di essere umani e di sostanze stupefacenti sono una seria minaccia. Dobbiamo evitare una catastrofe umanitaria”, così in un tweet il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, riprendendo alcuni passaggi del suo intervento alla riunione del G20 straordinario sull’Afghanistan. “Giudici donne in fuga perché temono per la propria vita, ragazze a cui viene negato l’accesso all’istruzione. Questo non è accettabile. Le nostre condizioni per l’impegno con Afghanistan sono più rilevanti che mai: “il rispetto dei diritti umani, un governo inclusivo, evitare che il Paese si trasformi in un paradiso per i terroristi; permettere che le attività umanitarie possano continuare e garantire corridoi sicuri”, ha sottolineato Michel nel corso del G20.

Notizia in aggiornamento

