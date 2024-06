Francia, la prima è giusta

Esordio vincente della Francia che piega di misura l’Austria. Nel Gruppo E vincono Slovacchia e Romania: gli uomini di Calzona domano il Belgio, mentre i rumeni travolgono a Monaco di Baviera l’Ucraina.

Mbappé trascina la Francia

Vince ma senza brillare la Francia che all’esordio supera di misura l’Austria, grazia ad una sfortunata autorete di Wober. Austriaci determinati, francesi troppo sciuponi, ma alla fine il risultato c’è tutto e premia la migliore qualità degli uomini di Didier Deschamps. Partita decisa nella prima frazione. Coraggiosi gli austriaci che tengono botta all’attacco francese. Mbappè sfiora il colpo grosso dopo una manciata di minuti, mandando fuori di poco. L’Austria cresce sul piano difensivo e ha chiuso ogni varco e in controgioco andando vicina al vantaggio con Baumgartner: bravo Maignan a chiudergli lo specchio della porta. Poi, il guizzo del campione, ovviamente Kylian Mbappé che fa il vuoro a destra, la mette in mezzo, ma Wober, nel tentativo di anticipare Griezmann, infila nella propria porta. Nella ripresa clamorosa occasione per Mbappè che va via in campo aperto dopo un suggerimento di Rabiot, arriva davanti a Pentz ma lo grazia calciando incredibilmente fuori. Soffre un po’ la Francia sul ritorno degli austriaci: Sabitzer va giù in area, ma c’è nulla. Poi Griezmann non arriva di un soffio su un centro tagliato di Theo Hernandez. E sono proprio le veloci ripartenze francesi a mettere in difficoltà gli uomini di Rangnick. Dieci alla fine e infortunio al naso per Mbappé costretto ad uscire anzitempo: al suo posto Giroud, portando a cinque il contingente italiano nella formazione francese. Nove di recupero, dove succede nulla. Alla Francia va bene così.

Derby italiano a Calzona

Belgio-Slovacchia, o meglio Domenico Tedesco contro Francesco Calzona, due dei cinque tecnici italiani presenti a Euro 2024. E il primo derby lo fa suo ‘ex tecnico del Napoli. Ringrazia Schranz e sorride, mentre mastica amaro Tedesco. Il gol partita è un grossolano errore di Doku che spiana la strada alla vittoria slovacca. Il Belgio ci prova con insistenza, Lukaku prima sbaglia due gol, poi altri due gli vengono annullati, uno per fuorigioco, l’altro per un fallo di mano di Openda. Trossard sfiora il pari, Haraslin va vicino al raddoppio. Finisce con la vittoria della Slovacchia. E sono solo sorrisi per Calzona dopo le amarezze napoletane.

Romania, che colpo

La vera sorpresa di giornata arriva da Monaco dove la Romania di Iordanescui travolge una spenta Ucraina che finisce sotto i colpi rumeri: finisce 3-0. Il tutto con la complictà del portiere ucraino Lunin che commette due errori in occasione dei primi due gol della Romania. Prima rinvia male e permette a Stanciu, su assist di Man, a gonfiare la sua rete, poi altro errore che favorisce Marin che fa 2-0. La chiude Dragus per il definitivo 3-0 della Romania.

Domani si chiude la prima giornata

Scende in campo il Portogallo di Cristiano Ronaldo che a Lipsia (ore 21) se la vede contro la Repubblica Ceca. Favoriti nettamente i lusitani che vogliono arrivare il più lontano possibile in questo europeo. L’altra partita è quella tra Turchia e Georgia, in programma a Dortmund alle 18.