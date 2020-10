Francia, Liliana Segre riceverà la Légion d’Honneur

La senatrice a vita riceverà il cavalierato, una delle massime onorificenze francesi. L'ambasciatore Masset: "Un riconoscimento per il suo impegno per i diritti umani"

Un altro prezioso riconoscimento in arrivo per Liliana Segre. L’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, ha reso noto su Twitter di aver comunicato alla senatrice a vita che il presidente francese, Emmanuel Macron, le conferirà l’ordine nazionale della Légion d’Honneur, al grado di Cavaliere. “Un riconoscimento da parte della Francia del suo straordinario impegno per i diritti umani”.



