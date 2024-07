Francia, colpo di scena: la sinistra davanti a tutti

Tutti si aspettavano al destra di Le Pen, al limite la rimonta di Macron. Le urne francesi, invece, tirano letteralmente fuori il nome a sorpresa, premiando nettamente la sinistra del Nuovo Fronte Popolare, guidato da Jean-Luc Mélenchon. Buon risultato, secondo gli exit-poll, anche per i macroniani, secondi con un’oscillazione tra 150 e 170 seggi, mentre Rassemblement National piomba al terzo posto.

Francia, c’è il colpo di scena

Colpo di scena in Francia: secondo il sondaggio della tv pubblica France 2, il Nuovo Fronte Popolare di sinistra è in testa alle elezioni legislative e si attesta fra 172 e 192 seggi. Ensemble, i macroniani, sono a 150-170 seggi, mentre il Rassemblement National di Marine Le Pen è al terzo posto, a 132-152. Completamente ribaltati, se i dati fossero confermati, i risultati del primo turno. Secondo i primi exit poll del secondo turno delle legislative in Francia, nessuno dei tre blocchi principali ottiene la maggioranza assoluta.

Mélenchon: “Pronti a governare”

Trionfo nel quartier generale del Nuovo Fronte Popolare, dove Jean-Luc Mélenchon ha preso immediatamente la parola dopo l’annuncio dei risultati proclamando che “il Nuovo Fronte Popolare deve governare” e che “i francesi hanno respinto la soluzione peggiore”.

Fonte: Ansa