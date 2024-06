Francia, affluenza boom alle urne

Grande partecipazione popolare al voto in Francia. Secondo le fonti ufficiali, infatti, alle 12 aveva votato già il 26% degli aventi diritto, ossia un cittadino su quattro. Basti pensare che, al primo turno del 2022, non si era andati oltre il 18,43%. In realtà, vista la posta in palio, un boom alle urne era abbastanza atteso. Grande affluenza anche in Nuova Caledonia. E Macron, dopo il voto, esorta i francesi: “Fate vivere la democrazia”.

Francia, boom alle urne

Si conferma in Francia l’atteso boom di affluenza alle urne: il 25,9% degli elettori, 1 su 4, ha già votato a mezzogiorno. Una percentuale in forte aumento rispetto al primo turno del 2022, quando alla stessa ora aveva votato soltanto il 18,43%. Il tasso di affluenza è risultato anche superiore a quello del primo turno, alla stessa ora, nelle ultime elezioni legislative anticipate, quelle del 1997, dopo lo scioglimento del Parlamento da parte di Jacques Chirac. In quel caso vinse poi la sinistra e il socialista Lionel Jospin fu nominato primo ministro. Secondo i sondaggi di questi giorni, l’affluenza finale dovrebbe essere di molto superiore al 47,51% del 2022 e potrebbe persino superare il 67,9% del 1997. A Parigi, l’affluenza a mezzogiorno è più che raddoppiata rispetto a due anni fa, con il 25,48% che è andato già a votare contro il 12,26% del 2022.

Macron esorta i cittadini

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha votato nel primo turno delle elezioni politiche anticipate del 30 giugno e del 7 luglio. ”Ho votato. Grazie a tutti coloro che permettono il buono svolgimento dello scrutinio: fate vivere la democrazia“, scrive il presidente in un messaggio pubblicato su X, invitando i connazionali al voto: ”Alle urne cittadini!”. In mattinata, si sono recati alle urne i principali esponenti politici francesi, tra cui il premier uscente, Gabriel Attal, il candidato premier strafavorito nei sondaggi, Jordan Bardella, e il leader della France Inoumise, Jean-Luc Mélenchon.

Fonte: Ansa