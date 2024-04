Frana blocca la A23 in Friuli

Nessun ferito trai veicoli bloccati dai massi e dai detriti che intorno alle 6 di stamattina hanno invaso la carreggiata dell’autostrada A23 nel tratto compreso tra i caselli Carnia e Pontebba, nel territorio del comune di Amaro, in provincia di Udine. La via di comunicazione è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per la rimozione del materiale distaccatosi e per consentire i sopralluoghi. A causare lo smottamento sarebbero state le intense piogge delle ultime ore nella zona.

Cos’è successo

L’autostrada A23 è chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per una frana caduta questa mattina nel territorio del comune di Amaro (Udine). A causare il distacco di rocce sono state le intense piogge abbattutesi nella zona nelle ultime ore. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi, appunto, e da grossi massi. A causa dello smottamento tre veicoli sono rimasti bloccati ma nessuno è stato colpito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine, intervenuti insieme con le squadre dei distaccamenti di Gemona e di Tarvisio.

I soccorsi

I soccorritori si sono sincerati innanzitutto che nei tre veicoli rimasti bloccati non vi fossero persone ferite. La frana è caduta sull’autostrada intorno alle 6 nel tratto compreso tra i caselli Carnia e Pontebba che subito dopo è stata chiusa con uscite obbligatorie. Sul posto sono presenti anche Polizia Stradale e personale della concessionaria Autostrade Alto Adriatico. Dovrà ora essere rimosso il materiale e attendere un sopralluogo dei geologi che dovranno verificare se ci sono pericoli di nuovi distacchi.

La situazione

Si stanno già registrando i primi disagi con il formarsi di code a causa della frana caduta questa mattina lungo l’autostrada A23, all’altezza di Amaro (Udine). La A23, infatti, che collega Udine con Tarvisio, è particolarmente utilizzata dai turisti austriaci e tedeschi che dal confine di Coccau con l’Austria raggiungono le località balneari e comunque turistiche del litorale friulano e veneto. Autostrade per l’Italia, che gestisce il tratto (e non Autostrade Alto Adriatico come detto in precedenza), obbliga gli automobilisti che viaggiano verso Udine a uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in A23 a Carnia (percorso inverso per coloro che viaggiano in direzione opposta, verso Tarvisio e confine di Stato). Lungo la viabilità ordinaria si stanno già creando congestioni e con il passare delle ore si prevede una intensificazione del traffico, soprattutto a partire dal pomeriggio proprio per il rientro dei vacanzieri che hanno trascorso il periodo pasquale lungo la riviera italiana. La situazione è resa più difficoltosa a causa della intensa pioggia che continua a cadere e del vento forte che soffia nella zona.

Fonte Ansa