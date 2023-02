Flop Roma, Cremonese in semifinale

Maledizione Coppa Italia per la Roma che si ferma ai quarti, battuta in casa dalla Cremonese che fa festa all’Olimpico. Finisce 2-1 grazie a due errori clamorosi dei giallorossi che poi prendono d’assedio l’area lombarda senza però far male alla formazione di Ballardini. Belotti firma il il 2-1 al tramonto del match, ma è troppo tardi. Continua a sognare la Cremonese. Dopo il Napoli, eliminata anche la Roma, grazie alle reti di Desser su rigore e l’autorete di Celik nella ripresa.

Brutto e sottotono il primo tempo da parte dei giallorossi che solo saltuariamente provano a rendersi pericolosi come in occasione della conclusione di Tahirovic al volo respinta da Sarr. La Cremonese è attenta e si difende bene non disdegnando mai ripartenze veloci, senza creare mai problemi ai giallorossi. Che la vita se la complicano da soli con un grave errore di Kumbulla che addomestica male un pallone che lancia in contropiede Dessers che entra in area e va giù dopo un contatto con Rui Patricio. Per Fabbri nessun dubbio, calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma insaccando sotto l’incrocio dei pali. Rigore reclamato anche dai giallorossi sul finale di tempo, per un intervento di Ferrari su Pellegrini, ma Mazzoleni rivede tutto al monitor e non richiama Fabbri: all’intervallo è 1-0 Cremonese.

Cambia tutto Mourinho nella ripresa, inserendo Smalling, Dybala, Zalewski e Matic, ma la sorpresa si materializza dopo appena quattro minuti dalla ripresa del gioco quando la Roma si fa trovare scoperta, con Okereke che la mette a centro area per Pickel che fa proseguire sul secondo palo dove c’è lo sciagurato intervento di Celik che mette alle spalle del proprio portiere: 2-0 Cremonese all’Olimpico dopo quattro minuti nella ripresa. Clamoroso. Dentro anche Abraham per Tahirovic per una Roma sbilanciatissima, ma c’è poco da difendere. Ci prova Mancini, poi Pellegrini, ma il muro lombardi resiste. Presso la Roma che spinge ventre a terra, Belotti di testa alta di poco. Si gioca nella metà campo della Cremonese Dubala buca la barriera su punizione, palla in angolo. Spinge tanto la Roma mentre i minuti passano e alla fine ne mancano appena venti più recupero. E’ un assedio, Smalling non trova la porta da due passi. Abraham colpisce il palo dall’interno dell’area di rigore, una maledizione per i giallorossi che provano ma non monetizzano. La Cremonese si difende con ordine e la Roma non sfonda. Cinque di recupero, Dybala, sinistro, palla fuori di poco. Belotti trova il gol dell’1-2 ad una manciata di secondi dalla fine. Ma niente miracolo.Non è aria e la Roma si arrende. Passa la Cremonese. Per quanto fatto vedere stasera, con pieno merito. Per la Roma notte amarissima, perché dalle mani giallorosse sfugge il primo obiettivo stagionale.

In semifinale la Cremonese troverà la Fiorentina che nel pomeriggio al “Franchi” ha avuto ragione del Torino per 2-1. Decidono la sfida, le reti di Jovic e Ikone messe a segno nella ripresa, contro un Torino partito meglio, ma che ha sbattuto contro un Terracciano in stato di grazia che ha chiuso ogni varco. Nella ripresa cala la pressione del Torino e la Fiorentina guadagna campo e firma i due gol che valgono la semifinale. I granata si svegliano tardi, solo dopo il 2-0, firmano il 2-1 con Karamoh nei primi minuti dei sei di recupero senza però riuscire a riprendere la Fiorentina.