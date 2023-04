Flop Inter, la Juve rivede la Champions

Una stagione ancora tutta da scrivere. Martedì Juve e Inter si troveranno faccia a faccia nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, con spirito e motivazioni diverse. Frustrata l’Inter, dopo l’ennesima caduta stagionale, la decima, gasata la Juve dopo l’ennesima overdose di fiducia, figlia della vittoria sul Verona che avvicina a grandi falcate i bianconeri all’Europa che conta.

Juve, profumo d’Europa

Nessuno ci avrebbe scommesso dopo la penalizzazione di 15 punti, ma la Juve non si è persa d’animo e ha cominciato a spingere ventre a terra, recuperando punto su punto alle avversarie. E stasera la classifica dice che i bianconeri sono settimi a quattro lunghezze da Milan e Atalanta, quarte, e a meno sei dall’Inter. Allo Stadium, battuto il Verona al termine di una partita dai due volti. Confusa nella prima frazione, spumeggiante nella ripresa. Kean firma il gol partita e la Juve continua la rincorsa alla Grande Europa. I bianconeri la sbloccano nella ripresa grazie all’ex Kean, imbeccato da Locatelli, solo davanti a Montipò, non sbaglia. Ancora lui, Kean, come all’andata. Tante emozioni nella ripresa, con la Juve che controlla e rischia nulla, se non nel finale dopo si divora pure la palla per chiuderla. Ma va bene così. Vincere era l’unica cosa che contava e la Juve l’ha fatto. E a preoccuparsi, sul campo, sono solo le avversarie.

L’Inter spreca e la Fiorentina sbanca San Siro

Non c’è pace per l’Inter che incassa la decima sconfitta stagionale, la terza consecutiva e torna a complicarsi la vita in chiave Champions. Stavolta a fare festa a San Siro è la Fiorentina che grazie all’ex Milan Bonaventura, si porta a casa i tre punti oltre ad una bella iniezione di fiducia in vista del finale di stagione. Male anzi, malissimo l’Inter che inizia nel peggiore dei modi lo scomodo mese di aprile che tra l’altro prevede la doppia sfida alla Juventus nella semifinale di Coppa Italia e al Benfica ai quarti di Champions League. Si avvicina invece all’Europa la squadra Viola che stasera ha firmato il quinto successo consecutivo. Tanti problemi invece per Simone Inzaghi che continuare a pagare anche quando di colpe non ne ha, come stasera, dove all’Inter è mancato cinismo sotto porta.

L’Atalanta torna in corsa per la Champions

Tre punti d’oro per l”Atalanta che sbanca lo “Zini”, aggancia il Milan al quarto posto scavalcando di un punto la Roma, finendo con il mettere pressione alle formazioni che davanti menano la danza. La Dea vince per 3-1 grazie ai gol di De Roon, Boga e Lookman, praticamente inutile il gol del momentaneo 1-1 di Ciofani su calcio di rigore. Una sconfitta invece pesante per la Cremonese, ormai condannata al ritorno in serie B.

Domani Napoli-Milan

Sarà una domenica di passione. Soprattutto in testa, con la partitissima del Maradona, dove il Napoli ospita il Milan nel primo dei tre appuntamenti consecutivi (il 12 e 18 marzo doppia sfida ai quarti di finale di Champions League). Azzurri a caccia di altri tre punti per chiudere anzitempo il tema scudetto, Milan per rientrare a pieno titolo in corsa per la Champions, con l’Inter avanti solo di due punti. Chi invece medita la fuga, è la Lazio, splendida seconda, a +2 sull’Inter: gioca a onza e in caso di vittoria volerebbe a +5. Chi desidera rientrare in corsa per la Grande Europa, è la Roma, scivolata stasera al sesto posto col fiato della Juve sul collo: bianconeri settimi a sole tre lunghezze dai giallorossi che domani ospitano la Samp in formazione largamente rimaneggiata ma sono obbligati a vincere per non dare un’altra spallata alle ambizioni Champions.