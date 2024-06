Fischiano anche Orsato e Guida

Non solo la Nazionale di Spalletti impegnata a Euro 2024. A doifendere i colori azzurri, ci saranno anche due arbitri con i relativi assistenti. Si tratta di Daniele Orsato e Marco Guida, inseriti dalla Uefa nella lista dei diciotto direttori di gara che saranno protagonisti in campo nelle cinquantuno partite dell’europeo che prenderà il via venerdì con la partita inaugurale tra Germania e Scozia. Un gran bel riconoscimento per Orsato che innegabilmente è la punta di diamante dei fischietti italiani e tra i migliori in cmapo europeo. Arrivato a fine carriera, ha diretto Atalanta-Fiorentina, chiudendo la sua carriera in serie A, lasciandosi andare anche ad un senso di commozione. E adesso Euro 2024, un’altra perla in una carriera decisamente importante per il fischietto di Schio. E con lui, Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, al suo primo europeo ma con un palmares ricco di successi. Con loro, come detto, anche i rispettivi assistenti.

Nella lista dei 18 spicca la presenza dell’argentino Facundo Tello con due assistenti, scelti come parte dell’accordo di cooperazione tra UEFA e CONMEBOL.

Questo l’elenco completo:

Artur Soares Dias (Portugal)

Jesús Gil Manzano (Spain)

Marco Guida (Italy)

Istvan Kovacs (Romania)

Ivan Kruzliak (Slovakia)

François Letexier (France)

Danny Makkelie (Netherlands)

Szymon Marciniak (Poland)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (Sweden)

Michael Oliver (England)

Daniele Orsato (Italy)

Sandro Schärer (Switzerland)

Daniel Siebert (Germany)

Anthony Taylor (England)

Clément Turpin (France)

Slavko Vinčić (Slovenia)

Felix Zwayer (Germany)