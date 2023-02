Firenze, persona senza dimora trovata senza vita in centro

Un senzatetto è stato trovato morto nel pomeriggio nell’androne di un palazzo, in via Bufalini, nel centro di Firenze. Il decesso, secondo quanto si apprende, è avvenuto molto probabilmente a causa del freddo e degli stenti.

Il fatto

A segnalare il corpo senza vita di un uomo, peraltro a pochi metri dall’ospedale di Santa Maria Nuova, sono stati alcuni passanti che nel primo pomeriggio hanno chiamato 118 e carabinieri. La salma è stata trasportata all’istituto di Medicina legale dove gli accertamenti hanno escluso una causa violenta del decesso e sarà consegnata alla famiglia.

Chi era

La vittima aveva 68 anni e proveniva da Copertino (Lecce). Negli ultimi tempi si riparava dal freddo dormendo negli androni di alcuni palazzi. Poiché la circostanza non era gradita dai condomini, più volte è successo che i residenti abbiano avvisato le forze dell’ordine per farlo allontanare.

Funaro (Welfare): “Conosciuto da volontari e operatori”

“È un giorno triste. La scomparsa del senza dimora ci addolora. Lo conoscevamo, era una persona molto fragile“. Lo ha detto l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro che ha espresso il suo cordoglio e quello dell’amministrazione per la morte del senza dimora nel cortile dell’ospedale di Santa Maria Nuova. “L’uomo era conosciuto dai volontari e dagli operatori delle strutture per l’accoglienza invernale cittadine, dall’Albergo popolare, dalle Unità di strada e dai Servizi”, ha continuato Funaro. L’assessore è tornato a fare un appello ai fiorentini: “Siamo tutti fortemente impegnati a fare in modo che episodi drammatici come quello di stanotte non si ripetano – ha spiegato – e per raggiungere questo obiettivo sono molto importanti anche le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini”

Fonte Ansa