E’ morto il principe Filippo, settant’anni accanto alla Regina

Al fianco della sua Regina ma anche di sua moglie. E per oltre settant’anni. Una figura granitica, un leader silenzioso e anche discreto Filippo di Edimburgo, scomparso alla soglia dei cento anni, lasciando vedova la regina del Regno Unito, Elisabetta II. Testimone della grande rivoluzione sociale del Novecento, dall’infanzia complicata e dalla vita adulta trascorsa accanto a un monumento vivente. Non facile ma l’unico in grado di avere con la Sovrana un rapporto del tutto umano. Anche troppo forse, visto che fu lui a incarnare più di tutti il vento di cambiamento che, inevitabilmente, la monarchia britannica si è trovata ad affrontare nell’ultimo mezzo secolo. Nel bene e anche nello stile meno sobrio degli altri componenti della Royal Family. L’annuncio della sua morte è arrivato con un comunicato di Buckingham Palace. Al dolore della famiglia reale si aggiunge quello del Regno Unito.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021