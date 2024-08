Filippine: brucia edificio a Manila, 11 vittime

Un edificio è bruciato a Manila, nelle Filippine, uccidendo diverse persone. Non si conoscono le cause del rogo che ha distrutto tutti i 5 piani dell'edificio

Un incendio ha devastato stamattina un edificio nella Chinatown della capitale filippina Manila, uccidendo 11 persone. Lo hanno reso noto le autorità locali. Gli equipaggi di 14 camion dei vigili del fuoco hanno impiegato due ore per controllare le fiamme nel quartiere Binondo. Il personale di soccorso ha poi trovato i cadaveri delle vittime all’interno dell’edificio di cinque piani, che ospitava negozi al piano terra e unità abitative ai piani superiori. Le cause del rogo non sono ancora chiare, né si conosce ancora l’identità delle 11 vittime.

Fonte: Ansa