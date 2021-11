Ferrara, due ventenni perdono la vita in uno scontro

L'incidente tra due auto, una Mitsubishi Colt con a bordo tre ragazze e una Hyundai Kona guidata da un uomo, è avvenuto intorno alle 20 in via Matteotti ad Argenta

Due ragazze di vent’anni hanno perso la vita in uno scontro tra due auto ad Argenta, nel ferrarese, mentre una terza che era nella vettura con loro è rimasta ferita, così come l’uomo che si trovava alla guida dell’altra macchina coinvolta nell’incidente.

Cosa è successo

Il fatto si è verificato alle 20 circa, in via Matteotti. Le giovani vittime, Paola Carrozza di 21 anni e Marialuisa Sibilio, 20, viaggiavano a bordo di una Mitsubishi Colt guidata da un’altra ragazza, ricoverata all’ospedale di Cona. L’uomo era alla guida di una Hyundai Kona. Sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.

