Femminicidio nel ragusano

La vittima sarebbe stata colpita in strada con un coltello, poi è deceduta durante il trasporto in ospedale per le gravi ferite

Una donna albanese di 37 anni è stata accoltellata circa un’ora fa a Vittoria, nel comune di Ragusa, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello. La donna è stata colpita in strada, ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora da chiarire le modalità del delitto. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Chi era

La vittima è Brunilda Halla sposata con un connazionale e madre di due bambini, faceva lavori saltuari.

Le indagini

La vittima è stata raggiunta da alcune coltellate dopo essere uscita dalla sua abitazione in via Firenze, una strada trafficata dalla quale transitano numerose auto. Gli investigatori stanno interrogando le persone che hanno soccorso la donna e hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di elementi utili per risalire all’autore del delitto. Quando è avvenuta l’aggressione il marito della donna, che in questo momento viene interrogato dai carabinieri, era al lavoro.

