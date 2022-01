Fauci: “Vaccini universali contro il Covid”

Lo ha detto l'immunologo statunitense durante una lectio magistralis in videconferenza in collegamento con l'Università La Sapienza di Roma

“Abbiamo un urgente bisogno di vaccini universali contro i coronavirus”. Così l’immunologo statunitense Anthony Fauci durante la lectio magistralis tenuta in collegamento video con la Sapienza di Roma in occasione della cerimonia di conferimento del Dottorato di ricerca honoris causa in Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences.

Nuove varianti

Citando un articolo che ha recentemente pubblicato sul New England Journal of Medicine, Fauci ha ricordato che servono vaccini universali perché in futuro “vedremo certamente nuove varianti, non solo con SarsCoV2, ma magari con altri coronavirus”.

Una vita normale

E’ poi arrivato l’auspicio di un ritorno alla normalità. “Se riusciremo a far vaccinare le persone e ad applicare le misure di salute pubblica, credo che avremo la capacità di lavorare tutti insieme come una comunità globale, dando i vaccini anche ai Paesi in via di sviluppo e a medio-basso reddito, per dare una risposta globale a una pandemia globale. Alla fine torneremo a una vita normale, sperabilmente accadrà prima piuttosto che poi”.

