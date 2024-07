In serata arriva l’undicesima medaglia azzurra a Parigi. Dopo la ginnastica tocca alla spada femminile. Ed è un passaggio meraviglioso perché le azzurre vanno a prendersi l’oro battendo le padrone di casa della Francia per 30-29 dopo un minuto supplementare. Gara immensa in equilibrio, col carattere azzurro che nel finale ha fatto la differenza. Ed è una medaglia meravigliosa, sudata, meritata.

Paltrinieri di bronzo

Ala terza olimpiade di fila, Greg Paltrinieri torna a casa con un’altra medaglia. È bronzo negli 800 stile libero. Gara dominata dall’irlandese Wiffen, con superGreg che ha tenuto botta fino all’ultima vasca, chiudendo alle spalle di Wiffen e Finke. Da applausi.

Fate d’argento

Vincere non è mai facile, figurarsi chi questa medaglia la inseguiva da una vita, da Amsterdam 1928. Le Fate della ginnastica artistica ci sono riuscite. Sciolte, belle, eleganti. Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elena Iorio e Giorgia Villa hanno riscritto la storia conquistando una storica medaglia d’argento dietro le incontenibile statunitensi, mettendosi alle spalle la Gran Bretagna. Perfette nelle quattro prove e alla fine l’emozione di chi sa di aver fatto la storia. E stasera festa a Casa Italia.

Rivincita Settebello

La seconda uscita del Settebello, è ancora più bella, perché davanti c’era quella Croazia che ci aveva battuti ai rigori nella finale mondiale di Doha. E stavolta la rivincita è servita, con un perentorio 14-11 che permette agli azzurri di Campagna di avvicinarsi a grandi falcate al primo posto nel girone. Partita in equilibrio per due tempi (6-5 per i croati). Sale in cattedra il portiere Marco Del Lungo che para un rigore a Loncar e permette all’Italia di andare al riposo lungo sul 6 pari. Poi, si scatena Di Fulvio e i giochi sono fatti, con il Settebello che prende il largo e vola fino a +5, prima del 14-11 finale. Il 1 agosto (16.35) la sfida con il Montenegro che potrebbe valere il primato nel girone.

Italvolley ok

La Nazionale di pallavolo batte per 3-0 l’Egitto e ipoteca i quarti di finale del torneo olimpico. Giornata positiva per il nuoto, con Simona Quadarella che ha centrato la finale dei 1500 sl e Alessandro Miressi che chiude la batteria dei 100 stile al quarto posto e si qualifica per la semifinale. Grande prestazione per il 4 senza di canottaggio che si è qualificato per la finale. Semifinale per le azzurre della scherma, mentre Esposito nel judo gareggerà per il bronzo.

Senna inquinata, gare rinviate

Il Cio ha rinviato la gara di Triathlon maschile a causa della pessima qualità dell’acqua della Senna. Sporca ed inquinata, con le proteste da parte degli atleti chiamati a scendere in acqua. Nuovi test verranno effettuati domani, e se questi rispetteranno la soglia stabilita, allora si potrà scendere in acqua. Ma è innegabile che anche la Senna inquinata, aumenta i dubbi sull’organizzazione dei Giochi.

La promessa di Jacobs

Il velocista azzurro è arrivato a Parigi carica come non mai. Il campione olimpico nei 100 metri di Tokyo, è pronto a ripetersi. “Non ci attendono avversari facili, ma le gambe girano bene e l’obiettivo è tornare a casa con una medaglia al collo. La ricetta per vincere? Correre più degli altri”.