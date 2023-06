Fabriano si prepara alla riapertura della Cattedrale

A Fabriano si festeggia l’apertura straordinaria della cattedrale di Fabriano, chiusa per interventi successivi al sisma del novembre scorso.

Apertura straordinaria

Grande giornata oggi, mercoledì 21 giugno, “con l’apertura straordinaria della cattedrale di Fabriano dopo i lavori per il sisma del novembre scorso: ci sarà la benedizione degli arnesi con la partecipazione dei priori, dei fabbri e dei figuranti del Palio. Il ritrovo è previsto per le ore 21 alla fontana Sturinalto per poi andare in processione al suono delle chiarine verso la cattedrale”. A informarne è “L’Azione”, settimanale d’informazione della diocesi di Fabriano-Matelica.

L’apertura ufficiale

È un anticipo di quella che poi sarà la riapertura ufficiale per la festa del patrono S. Giovanni Battista, sabato 24 giugno, con il pontificale delle ore 18 presieduto da mons. Edgar Pena Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato. Da domenica 25 giugno tutte le messe feriali e festive ritornano ad essere celebrate a S. Venanzio.