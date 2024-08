Gli F-16 occidentali vanno in Ucraina

Sono in volo i primi F-16 di marca occidentale che, a breve, saranno a disposizione dell’esercito ucraino come strumento di offesa. L’Unione europea ha infatti ribadito il diritto dell’Ucraina a difendersi e, in caso, a utilizzare i velivoli di fabbricazione europea e americana. Nel frattempo, gli scontri con la Russia proseguono.

Primi F-16 occidentali in Ucraina

I primi caccia F-16 forniti da Paesi occidentali all’Ucraina hanno sorvolato il distretto di Kakhovka, nella regione meridionale di Kherson, occupata dai russi, secondo quanto annunciato dal capo del distretto, Pavel Filipchuk, sul suo canale Telegram. Filipchuk, citato dall’agenzia Tass, ha affermato che i sorvoli, in corso da ieri, hanno solo lo scopo di “seminare il panico”, e ha quindi invitato la popolazione a mantenere la calma. Gli F-16 “verranno tutti abbattuti e distrutti”, ha concluso.

Zelensky: “Sapevamo che era possibile”

Sin dal primo giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Kiev ha unito gli sforzi politici, diplomatici e militari per ricevere gli F-16: ora i primi caccia sono nei cieli ucraini e ne arriveranno altri. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Dal primo giorno dell’invasione russa su larga scala, l’Ucraina ha chiesto ai suoi partner di chiudere i cieli o di fornire aerei. Sapevamo che era possibile, che il mondo aveva il potere di farlo. Abbiamo unito gli sforzi politici, diplomatici e militari a questo scopo. Gradualmente, passo dopo passo, siamo riusciti a raggiungere il risultato. Gli F-16 sono già nei cieli ucraini e ce ne saranno altri”, si legge nel messaggio.

Ue: “L’Ucraina ha il diritto di difendersi”

“L’Ucraina sta combattendo una legittima guerra di difesa contro l’aggressione illegale” della Russia “e, nel quadro di questo legittimo diritto a difendersi, ha il diritto di colpire il nemico ovunque ritenga necessario sul suo territorio ma anche nel territorio nemico”. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sull’incursione ucraina nella regione russa di Kursk.

“Operazione extraterritoriale”

La Russia deve rendere l’operazione militare “esplicitamente extraterritoriale” e dovrebbe includere la presa di Kiev. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. “Da questo momento in poi – le sue parole su Telegram – l’operazione militare speciale deve diventare esplicitamente extraterritoriale. Non si tratta più di un’operazione per riconquistare le nostre terre e punire i nazisti. Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell’Ucraina esistente, attraverso Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev. Verso Kiev e oltre”. “Ci fermeremo – ha concluso – solo quanto lo riterremo accettabile e vantaggioso”.

Mosca: “Abbattuti 16 droni”

Le forze russe hanno abbattuto la notte scorsa 16 droni ucraini nelle regioni di Belgorod e Kursk: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Il ministero ha precisato che 14 droni sono stati distrutti nella regione di Belgorod e 2 in quella di Kursk. Il vice governatore ad interim della regione russa di Kursk, Andrey Belostotsky, sostiene che quattro persone siano morte in seguito ad “attacchi” delle forze armate ucraine nell’oblast. Lo riporta l’agenzia statale russa Ria Novosti.

L’accusa dell’Ucraina

L’incursione ucraina in corso da oltre due giorni nella regione russa di Kursk è una conseguenza dell'”aggressione” russa contro l’Ucraina, ha dichiarato Mykhail Podoliak, consigliere dell’amministrazione presidenziale ucraina. “La causa principale di ogni escalation, di ogni bombardamento, di ogni azione militare anche nelle regioni (russe) di Kursk e Belgorod è esclusivamente l’inequivocabile aggressione della Russia” e la sua invasione dell’Ucraina, che dura da più di due anni, ha dichiarato Podoliak su X.

Fonte: Ansa