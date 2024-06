Europee (e non solo), giorno 2: urne riaperte dalle 7

Seconda giornata di voto per le elezioni europee, comunali e amministrative. Alle urne, oltre al complessivo dei cittadini italiani chiamati a dire la loro sui candidati alla rappresentanza continentale, anche 3.700 Comuni circa. Ai seggi anche i piemontesi, che dovranno decidere sulla nuova amministrazione regionale. Le urne chiuderanno alle 23.

Europee, si torna a votare

Sono stati riaperti alle 7 i seggi elettorali per l’election day il voto per le Europee, circa 3.700 comuni e il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. Le urne si chiuderanno alle ore 23. L’affluenza registrata ieri alle 23 era pari al 14,64%. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati alle urne per la scadenza europea, oltre 17 milioni per le amministrative e 3,6 per il voto in Piemonte.

La prima giornata

Per le elezioni europee alle 23 ha votato il 14,64% degli aventi diritto. È quanto emerge dai dati definitivi del Viminale pubblicati sul portale “Eligendo”. L’ultima volta che si è votato per le europee su due giorni è stato nel 2009: in quell’occasione l’affluenza alle 22 fu del 17,8%, quasi tre punti percentuale in meno (20,5%) della precedente tornata elettorale, nel 2004, quando si votò sempre su due giornate. Per le elezioni regionali del Piemonte, l’affluenza è del 17,54%, per le comunali il dato è del 20,63%.

Fonte: Ansa