Esondazioni e frane: in Liguria è emergenza maltempo

Di nuovo la Liguria, ancora il maltempo. La regione è stata colpita da un’ondata di piogge e vento, che hanno innescato effetti a catena sui corsi d’acqua e gli argini naturali, provocando esondazioni e allagamenti. Alcuni costoni hanno ceduto sotto le abbondanti precipitazioni, provocando numerosi disagi.

Emergenza maltempo in Liguria

Fiumi esondati e strade allagate: torna il maltempo in Liguria. Il fiume Bormida è esondato nel savonese nelle località di Ferrania, Altare e Cairo Montenotte a causa delle forti piogge. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Loano e Pietra Ligure (Savona). Chiuse per allagamenti e alberi caduti diverse strade della provincia, tra cui l’Aurelia a Celle, via Bulaxe a Loano, quella del Colle di Cadibona poi riaperta. L’autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stata chiusa per circa un’ora tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Domani scuole chiuse nello Spezzino mentre a Celle Ligure i bimbi, a causa dell’allerta meteo, sono bloccati in classe. Allerta anche su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Le città

Nel savonese sono segnalati allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di Calice Ligure e Celle Ligure, dove il sindaco Marco Beltrame durante l’allerta gialla per temporali lancia un appello “a far rimanere i bambini a scuola al primo piano oggi pomeriggio fino a nuovo ordine”. A causa delle piogge abbondanti su Genova sono stati deviati due voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo. Si tratta del Ryanair proveniente da Catania e fatto atterrare a Torino e di quello in arrivo da Napoli, che ha fatto scalo a Pisa. Al momento nessun volo è stato cancellato ma sono segnati ritardi per i voli da Roma Fiumicino e Pisa e per quello diretto a Catania.

“Situazione abbastanza grave”

“Facciamo finta di essere in allerta rossa perché la situazione è abbastanza grave, – dichiara il sindaco – il torrente Ghiare è in preallerta, una grossa frana è caduta sull’Aurelia a Celle ed Anas si è attivata”. Il sindaco di Celle ha firmato un’ordinanza che sospende ogni attività didattica nella giornata di domani. La provincia della Spezia e diversi comuni della Liguria hanno decretato la sospensione delle lezioni in presenza domani nelle scuole secondarie superiori a seguito dell’allerta meteo arancione.

Riaperta l’autostrada

Nel frattempo è stata riaperta l’autostrada A10 Genova-Savona nel tratto tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa delle intense precipitazioni. Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano dieci chilometri di coda per traffico congestionato. Agli utenti già in transito e diretti verso Savona, si consiglia di percorrere l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, proseguire sull’A21 Torino-Piacenza e raggiungere la costa ligure attraverso la A6 Torino-Savona, il percorso inverso per chi è diretto verso il capoluogo ligure.

Fonte: Ansa