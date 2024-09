Escalation, British Airways ferma i voli da e per Israele

La compagnia di bandiera del Regno Unito, British Airways, ha deciso di sospendere a tempo indeterminato i voli da e per Israele. Una decisione maturata a seguito dell’escalation continua che sta interessando Israele e il Libano, . Intanto, alle Nazioni Unite, il Qatar parla apertamente di genocidio in corso a Gaza.

British Airways, stop alle linee con Israele

La British Airways si unisce alle decisioni di altri vettori aerei europei e sospende i suoi voli da e per Israele sullo sfondo dell’escalation del conflitto in Libano, andato a sommarsi a quello in atto da quasi un anno nella Striscia di Gaza palestinese. Lo stop, fa sapere la compagnia di bandiera britannica, è destinato a restare in vigore almeno fino a giovedì compreso.

Il Qatar accusa Israele di genocidio

La guerra di Israele a Gaza è un “crimine di genocidio”. È l’accusa lanciata dall’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, all’Assemblea generale dell’Onu. “La palese aggressione del popolo palestinese nella Striscia è l’aggressione più barbara, abominevole e diffusa, che viola i valori umani e le convenzioni e i diritti internazionali”, ha affermato l’emiro, ribadendo che “questo non è un conflitto che rispetta il concetto di guerra, ma piuttosto un crimine di genocidio”.

Fonte: Ansa