L’Empoli frena anche la Juve

Zero a zero al Castellani: bianconeri soli in testa.

Un primo tempo al di là della noia, una ripresa che si apre e diventa scoppiettante. Al Castellani finisce senza reti una partita bruttina nel primo tempo, che si accende nella ripresa con due occasioni per parte. Giusto il risultato di parità.

Vince la noia

L’Empoli fa le cose per bene sotto gli occhi di Luciano Spalletti, si difende con ordine e tiene a bada senza problemi una Juve non brillantissima. All’intervallo è 0-0, frutto di gioco frammentario e occasioni pari allo zero. Empoli ben chiuso, pronto a sfruttare le ripartenze, Juve che ci prova ma senza mai incidere, con una sola conclusione nello specchio, con il colpo di testa di Federico Gatti. Bene i toscani che fanno densità in mezzo al campo, chiudendo tutti gli spazi ai bianconeri che provano ad accendersi con Vlahovic e Yildiz, ma senza mai incidere. L’equilibrio la fa da padrone in un match bloccato, con la Juve che fatica a partire dal basso, affidandosi a lanci a scavalcare il centrocampo per innescare l’ariete serbo, ma le maglie delle difesa empolese non si allargano. Come detto, una sola occasione registrata a taccuino, il centro di Koopmeiners per la testa di Gatti, ma è reattivo Vasquez che alza in angolo.

Non si sblocca

Nella ripresa la Juve parte di slancio e nel giro di un paio di minuti crea due occasioni. Protagonista sempre Vasquez che si immola sulla conclusione ravvicinata di Vlahovic, poi ancora il portiere dell’Empoli a salvare su Koopmeiners che gira in porta, poi è Ismajli ad evitare l’intervento di Nico Gonzalez. Quadruplo cambio per Motta che richiama in panchina Locatelli, Gonzalez, Yildiz e Douglas Luiz, per fare spazio a Thuram, Fagioli, Weah e Mbangula. Poi, occasione per l’Empoli che non resta a guardare e ci prova con la percussione di Grassi che scambia veloce con Pellegri, ma la conclusione è piuttosto centrale. Si apre la partita, brutto fallo di Pellegri su Gatti, Di Bello lo grazia con una semplice ammonizione. Cinque di recupero con l’Empoli che si divora una clamorosa palla gol in controgioco con Gyasi. E finisce qui, con l’Empoli che frena anche la Juve che stasera è sola in testa, ma ha perso un’altra occasione per allungare in vetta. Bene l’Empoli.

Bologna in rimonta a Como

Incredibile Como che fallisce amaramente l’appuntamento con la prima vittoria in serie A. I lariani vanno sul doppio vantaggio al Sinigaglia contro il Bologna, per poi farsi riprendere nel finale. Cutrone provoca l’autorete di Casale, poi trova il raddoppio a inizio ripresa.Tutto fatto? Manco per idea, perché Italiano cambia e grazie ai neo entrati la riprende. Accorcia Castro e al primo di recupero la riacciuffa Iling-Junior. Amaro Como, ma anche Bologna, ancora a secco di vittorie in questa stagione.