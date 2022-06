Comunali, è il giorno dei ballottaggi: 65 Comuni al voto

Seggi aperti in 65 Comuni italiani per i ballottaggi delle elezioni Comunali, dopo il primo turno andato in scena domenica scorso. Ben 13 capoluoghi di provincia sono chiamati a decidere chi sarà il nuovo sindaco (solo un capoluogo di Regione, Catanzaro), per un numero complessivo di elettori di poco oltre i 2 milioni. Particolarmente attese le sfide di Verona e Parma, ma si voterà anche ad Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Timore per l’astensionismo, considerando che si voterà unicamente questa domenica, fino alle ore 23. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. L’affluenza, alle ore 12, faceva segnare un 16,65% di votanti fra gli aventi diritto. I leader del Centrodestra hanno lanciato un appello agli elettori affinché si rechino ai seggi, mentre i vertici del Centrosinistra hanno lanciato i loro messaggi nelle piazze in fase di campagna elettorale.

Ballottaggi, le sfide principali

Particolarmente acceso il confronto a Verona, dove la sfida decisiva fra Damiano Tommasi e il sindaco uscente, Federico Sboarina, partiva da un distacco di circa 7 punti in favore dell’ex calciatore, candidato sostenuto dal Centrosinistra. Schieramento avanti al primo turno anche a Parma, con Michele Guerra in vantaggio apparentemente netto sullo sfidante Pietro Vignali, del Centrodestra. Catanzaro vede la sfida fra il progressista Nicola Fiorita e l’ex dem Valerio Donato, che ha ottenuto l’appoggio del Centrodestra. A Lucca, Mario Pardini (sostenuto anche dalla destra di Casapound, con dissenso di parte del Cdx) tenta la rimonta su Francesco Raspini (Csx), avanti al primo turno con il 42,7% delle preferenze (contro il 34,3% del rivale). Situazioni definita a Cuneo, dove il vantaggio di Patrizia Manassero (Centrosinistra) su Franco Civallero era sensibile al primo turno: 46,9% contro 19,8%. Si sfidano due donne a Piacenza: Katia Tarasconi (Csx) sfida la sindaca uscente Patrizia Barbieri.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.