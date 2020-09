Duplice omicidio a Lecce, un uomo e una donna uccisi in un condominio

Orrore in un condominio di Lecce. Un uomo e una donna sono stati uccisi nello stabile situato nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via Montello. Secondo quanto riferito finora, i due corpi sarebbero stati rinvenuti sulle scale del palazzo, mentre alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto una persona fuggire con un coltello in mano dopo aver udito delle urla. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli sufficienti a stabilire la dinamica del duplice delitto.

Sul caso indagano i Carabinieri, intervenuti immediatamente sul posto. Una delle due vittime sarebbe l’arbitro leccese Daniele De Santis, 33 anni e fischietto in Lega Pro. Poco dopo, sarebbe stata identificata anche la donna, riconosciuta come Eleonora Manta. Sul posto, oltre ai militari, anche il procuratore capo Leonardo Leone De Castris.

In aggiornamento

