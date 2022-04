Due vittime in un incidente motociclistico

Due motociclisti sono deceduti oggi pomeriggio in un incidente nel quale sono rimaste coinvolte in tutto sei moto, oltre a un’auto: il dramma a Bianzano, lungo la provinciale 40, in località Campella, in Valle Rossa in provincia di Bergamo.

I superstiti

Gli altri quattro motociclisti feriti sono in gravi condizioni e due sono stati portati con l’elisoccorso rispettivamente agli “Spedali Civili” di Brescia e al “Giovanni XXIII” di Bergamo. Illesi ma sotto choc, invece, gli occupanti dell’auto. Sul posto i carabinieri, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. La strada è chiusa.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.