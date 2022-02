Due incidenti stradali con vittime

Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita nell'auto in un canale non lontano da Marina di Grosseto, mentre un uomo è deceduto in un frontale nel cuneese

Doppia tragedia sulle strade italiane. Il corpo senza vita di una donna è stato trovato a bordo dell’auto di cui era alla guida in un canale in località Casotto Venezia, non lontano da Marina di Grosseto. Più a nord, in un frontale lungo la statale dei laghi di Avigliana, in Piemonte, è morto un uomo.

Nel canale

Sarebbe uscita di strada con l’auto finendo nel fosso, la donna di Grosseto di 49 anni trovata morta nell’auto di cui era alla guida. L’ha scoperta la polizia municipale del capoluogo maremmano, che si è accorta dell’auto nel canale San Rocco lungo la strada delle Collacchie, in località Casotto Venezia, a pochi chilometri da Marina di Grosseto, rinvenendo così la donna deceduta all’interno. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

Il frontale

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, di cui non sono state fornite le generalità, coinvolto in uno scontro frontale tra due auto tra le province di Torino e Cuneo. L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo lungo la statale dei laghi di Avigliana, al confine tra i comuni di Cavour e Barge. Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

