Droni ucraini in Russia: attacchi su Kursk, Rostov e Belgorod

Gli attacchi con droni continuano ad accompagnare la campagna via terra nella regione di Kursk. Nella notte, l’esercito ucraino ha lanciato dispositivi aerei in territorio russo, centrando obiettivi logistici. Dalla Russia, sono stati segnalati attacchi anche nelle zone di Rostov e Belgorod. Segno probabile che l’Ucraina stia estendendo il proprio raggio d’azione sul piano offensivo.

Attacchi ucraini a Kursk

Le forze armate ucraine mantengono alta la pressione con i loro attacchi aerei in territorio russo nelle regioni di confine, che accompagnano l’incursione terrestre a Kursk. “Nel sud-est della regione di Rostov – scrive su Telegram il governatore regionale Vasily Golubev – le forze di difesa aerea hanno respinto l’attacco di un drone ucraino. A seguito della caduta di detriti sui magazzini industriali a Proletarsk, il gasolio ha preso fuoco”. Il governatore ha detto che i vigili del fuoco erano impegnati nello spegnimento dell’incendio, ma che le operazioni erano state sospese per un nuovo attacco da parte di un drone. Successivamente, i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni. Non si registra nessuna vittima.

Gli obiettivi

L’aeronautica militare ucraina ha colpito un altro ponte sul fiume Seim nella regione russa di Kursk, ha annunciato su Telegram il comandante dell’aeronautica militare ucraina, il tenente generale Mykola Oleshchuk, riferisce Ukrinform. “Direzione Kursk. Un altro ponte in meno!” ha scritto. Secondo Oleshchuk, “gli aerei dell’aeronautica continuano a privare il nemico delle capacità logistiche con attacchi aerei di precisione, il che influisce in modo significativo sul corso delle operazioni di combattimento”. Il ponte, che si troverebbe vicino al villaggio di Zvanoe. Non è chiaro se sia stato distrutto.

Droni su Belgorod e Rostov

Il Ministero della Difesa russo afferma che sono stati intercettati e distrutti cinque droni ucraini in tre regioni russe la notte scorsa. “Durante la scorsa notte, il tentativo di attacco terroristico del regime di Kiev contro strutture nel territorio russo con l’uso di veicoli aerei senza pilota è stato sventato. Le difese aeree – si legge in una nota del ministero diffusa dalla Tass – hanno intercettato e distrutto cinque droni ucraini. Tra questi, due nella regione di Belgorod, uno nella regione di Kursk e due nella regione di Rostov”.

