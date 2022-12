Dresda, uomo barricato in un centro commerciale con ostaggi

La polizia conferma online l'operazione in corso per "sospetta presa di ostaggi" e invita la popolazione a evitare il centro della città

Si sono vissuti momenti di paura e tensione nella capitale della Sassonia, Dresda, dove un uomo si era barricato nel centro commerciale Altmarktgalerie, nella città vecchia, prendendo con sé due persone in ostaggio. Il sequestratore è stato arrestato dalla polizia. Intanto in un appartamento è stato trovato il corpo senza vita di una donna, un delitto collegato a quanto sta avvenendo nel centro commerciale, secondo la polizia citata dall’agenzia di stampa tedesca Dpa.

La situazione

Il sequestratore di Dresda è stato arrestato dalla polizia. Le due persone sequestrate sono state liberate e sono apparentemente illese. Lo ha detto un agente di polizia sul posto, secondo quanto riportano i media tedeschi.

L’evacuazione

La polizia di Dresda conferma online l’operazione in corso nel centro commerciale di Altmarktgalerie per una “sospetta presa di ostaggi”. Il centro è stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia invita la popolazione a evitare il centro della città.

Una donna assassinata

Il cadavere di una donna assassinata è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il delitto è collegato alla presa di ostaggi in corso nella città vecchia, secondo la polizia, citata dalla Dpa. Sospettato è il figlio quarantenne della donna: è lui l’uomo, di nazionalità tedesca, che si è asserragliato in un centro commerciale nel centro della città secondo la Bild.

Fonte Ansa