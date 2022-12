Dresda, deceduto il sequestratore del centro commerciale

Si sono vissuti momenti di paura e tensione nella capitale della Sassonia, Dresda, dove un uomo si era barricato nel centro commerciale Altmarktgalerie, nella città vecchia, prendendo con sé due persone in ostaggio. Il sequestratore è deceduto per le ferite riportate nel corso dell’intervento della polizia, lo fa sapere la stessa polizia. Intanto in un appartamento è stato trovato il corpo senza vita di una donna, un delitto collegato a quanto è avvenuto nel centro commerciale, secondo la polizia citata dall’agenzia di stampa tedesca Dpa.

Cos’è successo

Il sequestratore di Dresda era stato arrestato dalla polizia e le due persone sequestrate erano state liberate e sono apparentemente illese. “La presa d’ostaggi è finita – ha scritto la polizia su Twitter – Non ci sono più situazioni pericolose“. L’uomo è morto per le ferite riportate durante l’intervento della polizia. Lo fa sapere la stessa polizia. In un comunicato è stato scritto che “nel corso dell’assalto e della liberazione degli ostaggi, il quarantenne ha subito delle ferite mortali“. L’uomo aveva in precedenza ucciso la madre, che aveva 62 anni, secondo Bild.

L’evacuazione

La polizia di Dresda aveva conferma online l’operazione in corso nel centro commerciale di Altmarktgalerie per una “sospetta presa di ostaggi”. Il centro era stato evacuato, chiuso anche il vicino Striezelmarkt, uno dei più celebri mercatini di Natale tedeschi. La polizia aveva invita la popolazione a evitare il centro della città.

Una donna assassinata

Il cadavere di una donna assassinata è stato trovato in un appartamento di Dresda. Il delitto è collegato alla presa di ostaggi in corso nella città vecchia, secondo la polizia, citata dalla Dpa. Sospettato è il figlio quarantenne della donna: è lui l’uomo, di nazionalità tedesca, che si era asserragliato in un centro commerciale nel centro della città secondo la Bild.

Fonte Ansa