Dramma a Vetralla: ucciso un bambino di 10 anni

Un bambino di dieci anni è stato ucciso a casa con un coltellata alla gola a Vetralla, in provincia di Viterbo. Al loro arrivo nell’abitazione, gli uomini dell’Arma dei carabinieri hanno trovato anche il padre del bambino, in stato di incoscienza. L’uomo, da quanto si apprende, aveva il divieto di avvicinamento alla casa famigliare.

Cos’è successo

I carabinieri indagano per chiarire la dinamica dell’accaduto, stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto nell’appartamento della palazzina di due piani. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la madre del bambino non fosse presente quando è stato colpito. Il padre del piccolo, un uomo di 44 anni, di nazionalità polacca, che aveva il divieto di avvicinarsi alla casa famigliare, si sarebbe allontanato da un ospedale di Roma, dove fino a stamattina era ricoverato per Covid.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.