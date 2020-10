Dpcm, Conte riferisce in Senato: “Mai abbassato la guardia”

Nuovo Dpcm in vigore, Regioni che restringono e una nuova fase pandemica che continua a richiedere chiarezza. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interviene in Senato per un’informativa sulle nuove disposizioni, ricordando che “l’evolversi dell’epidemia ha reso necessario un nuovo Dpcm con misure restrittive. In ragione dell’urgenza non è stato possibile informare il Parlamento”. Il governo è consapevole, ha detto il premier, “che ai cittadini chiediamo sacrifici. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione. I principi che muovono oggi il governo sono sempre gli stessi, quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità”.

Strumenti anti-Covid

Qualche numero sugli strumenti a disposizione per contenere l’emergenza: “Al momento siamo in grado di produrre 20 milioni di mascherine al giorno, a breve ne produrremo 30 milioni. Fra poco potremo distribuire gratuitamente una mascherina al giorno per ogni studente. Sette milioni di mascherine sono andate anche a ospedali, Forze dell’ordine e centri anziani. Abbiamo investito miliardi su trasporti, scuole, università e luoghi pubblici per garantire sicurezza nei luoghi di studio e lavoro”.

