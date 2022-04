Doppio incidente sul lavoro, a Trento e a Cesena

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in pochi giorni in Trentino, dopo il decesso nei boschi di Predazzo di un boscaiolo

Due vittime sul posto di lavoro in un solo giorno nel nostro Paese, una in Trentino, a pochi giorni dal decesso di un boscaiolo sempre nella stessa Provincia autonoma del nord est italiano, in Emilia-Romagna.

Il crollo del solaio

Un operaio di 39 anni, di origine albanese, dalle prime ricostruzioni sarebbe stato colpito alla testa dopo il crollo di un solaio mentre lavorava, per conto di un’impresa di Mezzolombardo, alla ristrutturazione di un edificio. L’uomo, trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento in seguito all’incidente, è deceduto. Sul posto, oltre ai soccorsi, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli ispettori dell’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in pochi giorni in Trentino, dopo il decesso nei boschi del Comune di Predazzo del boscaiolo di 61 anni, Aldo Fanton.

L’urto sull’asfalto

In Romagna un operaio sessantenne è morto, dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion, nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. Il lavoratore, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi. Schiacciato a terra dall’urto, l’uomo avrebbe battuto il capo sull’asfalto, perdendo conoscenza. Scattato l’allarme, sul posto sono accorsi vigili del fuoco, sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il ferito è stato immediatamente trasportato al trauma center dell’ospedale Bufalini, ma la morte è sopraggiunta durante la corsa verso la struttura sanitaria, a causa del trauma cranico subito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.