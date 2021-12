Donna uccisa a coltellate, rintracciato il compagno

Una volta rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas avrebbe cominciato a infliggersi delle ferite con un coltello il compagno di Mihaela Kleics, la donna di cinquant’anni di nazionalità romena con cui l’uomo, un sardo di 55 anni, viveva da alcuni mesi. E’ stato portato in ospedale. Lei è stata trovata morta oggi da carabinieri, nella camera da letto della sua abitazione in via della Musica a Quartu San’Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Il corpo della vittima presentava ferite e tagli probabilmente riconducibile a coltellate. Già nelle scorse settimana i militari dell’Arma erano intervenuti in quella casa per sedare della liti e l’ultima volta che i vicini allarmati hanno chiamato le forze dell’ordine era stato sabato scorso.

Cos’è successo

I carabinieri hanno scoperto nel primo pomeriggio il cadavere della Kleics, vestita, nella camera da letto, uccisa con diverse coltellate. La porta d’ingresso della sua casa al civico 150 di via della Musica a Quartu Sant’Elena non presentava segni di forzature ed era tutto in ordine, eccetto delle tracce di sangue nelle stanza dove è stato trovato il corpo. “Ci ha chiamato la sorella che non riusciva a contattarla da tre giorni – ha raccontato il capitano dei carabinieri della compagnia di Quartu Michele Cerri – abbiamo aperto la porta con i vigili del fuoco e trovato il cadavere”. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Quartu, sono intervenuti gli specialisti del Ris, gli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e la magistrata di turno Nicoletta Mari.

La situazione

Il compagno di Mihaela Kleics, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri, si è inferto delle coltellate procurandosi alcune ferite ed è stato trasferito in ospedale, dove lo raggiungerà a breve il medico legale per capire se è in condizioni di rispondere alle domane degli inquirenti. Non sono ancora state formulate contestazioni a suo carico, nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo di polizia giudiziaria per l’omicidio della donna.

Le liti

Già nelle scorse settimane le forze erano intervenuti in quella abitazione per sedare delle liti chiamati dai vicini di casa della donna, allarmati per le urla. “Li abbiamo sentiti litigare – raccontano – “Lui urlava: “Ti ammazzo, ti ammazzo”, mentre lei lo invitava ad andarsene”. Anche sabato scorso erano state chiamate le forze dell’ordine, mentre in passato era anche intervenuta un’ambulanza e i medici avevano medicato la donna.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.