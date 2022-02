Donna travolta da un treno nel milanese

Nel pomeriggio di oggi una donna ha perso la vita investita da un treno a poco più di un chilometro di distanza dalla stazione Abbiategrasso, lungo la linea Mortara-Milano. Non ci sarebbero testimoni diretti dell’accaduto.

Cos’è successo

Il fatto è avvenuto alle 16:20, in prossimità di un passaggio a livello in via Gian Galeazzo Sforza. La tratta ferroviaria tra Abbiategrasso e Vigevano è stato sospesa per circa due ore, in modo da consentire i soccorsi e i rilievi della polizia giudiziaria, mentre gli agenti della Polfer sono al lavoro per ricostruire la dinamica, perché non ci sarebbero stati testimoni diretti dell’evento, e l’identità della vittima.

Notizia in aggiornamento

