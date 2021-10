E’ deceduta per via delle gravi lesioni riportate una donna di 49 anni coinvolta nel cedimento di un muro a Calenzano, in provincia di Firenze, avvenuto questa mattina. Investita dalle macerie, la vittima era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi e ricoverata in terapia intensiva.

