Detenuti in rivolta al Beccaria

Gravi disordini, nella serata di ieri, nel carcere minorile Beccaria di Milano. Alla rivolta, iniziata con alcuni incendi nelle celle, avrebbero preso parte tutti I 58 detenuti presenti. In 4 sarebbero riusciti a scavalcare il muro, venendo tuttavia recuperati ancora nel perimetro del carcere.

Rivolta al Beccaria

Una rivolta è scoppiata ieri sera, poco prima delle 22, al carcere minorile Beccaria di Milano. Alcuni detenuti – ha raccontato Gennarino De Fazio, coordinatore nazionale della Uilpa polizia penitenziaria – hanno inscenato una rivolta forzando i presidi di sicurezza e arrivando alla portineria”. Secondo le prime informazioni, gli incidenti sarebbero partiti con incendi in alcune celle. Per prudenza, ha spiegato De Fazio, i detenuti sono stati portati “in uno spazio comune” e da qui, anche grazie a una porta aperta “hanno approfittato della situazione tentando la fuga”. De Fazio ha parlato di “fortissimi disordini” affrontati dalla polizia penitenziaria “a ranghi ridottissimi facendo tutto quanto è nelle loro possibilità”.

I disordini

“Sono otto le persone ferite, tutti detenuti -ha aggiunto- Di questi uno è stato portato in ospedale”. “Nel corso dei disordini, cui avrebbero preso parte tutti i 58 reclusi presenti, diversi hanno tentato di evadere e ben 4 sono riusciti a scavalcare il muro di cinta, ma dopo ore di ricerche – ha spiegato la Uilpa polizia penitenziaria in una nota – sono stati tutti rintracciati all’interno del perimetro che delimita il carcere e altri uffici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”.

Fonte: Ansa