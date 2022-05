Decreto aiuti, Draghi: “Difendere potere d’acquisto e produttività delle imprese”

La conferenza del presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto aiuti da 14 miliardi, terrà una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia Daniele Franco, della Transizione ecologica Roberto Cingolani, del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.

Fra i provvedimenti del testo, l’aumento della tassa sugli extraprofitti delle grandi imprese.

Gli obiettivi

“Un provvedimento molto articolato, l’obiettivo è difendere il potere di acquisto delle famiglie, dei più deboli e la capacità produttiva delle imprese“, ha detto il capo dell’esecutivo. Con il decreto aiuti arriverà un contributo una tantum da 200 euro per dipendenti e pensionati fino a 35mila euro di reddito, ha poi affermato Draghi.

Il senso del governo

“Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo”, ha detto Draghi. “In un certo senso, è il senso del governo stesso”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “I provvedimenti di oggi affrontano il caro-vita, l’accelerazione dei prezzi dipende in larghissima misura dai prezzi dell’energia. E questo significa che si tratta di una situazione temporanea che va affrontata con strumenti eccezionali”, ha spiegato ancora.

Indipendenza dal gas russo

Il decreto, ha continuato il presidente del Consiglio, si estende in molte aree: “Approviamo liberalizzazioni, riforme nel settore delle energie rinnovabili, che ci permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli investimenti nelle rinnovabili, che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo“.

Imprese

“Abbiamo esteso al 31 dicembre la garanzia sui prestiti bancari alle piccole e medie imprese e alle imprese maggiori attraverso Sace” , ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Franco ha spiegato che il Governo ha “trasposto in normativa italiana quella definita dalla Ue nel nuovo temporary framework“. Il ministro ha poi precisato che il sostegno di 200 euro ai redditi è finanziato con “l’aumento del prelievo straordinario“, al 25%, sulle aziende importatrici e produttrici di energia che hanno realizzato extra-profitti grazie ai prezzi energetici. Il decreto, inoltre, stanzia tre miliardi per “la rivalutazione dei prezzi delle opere pubbliche, sia per i progetti già avviati che per quelli da avviare col piano nazionale”.

Notizia in aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.