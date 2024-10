Dal Libano: “A Teheran i funerali di Nasrallah”

Il leader di Hezbollah è stato ucciso venerdì scorso in un raid israeliano. Netanyahu: "La dura risposta all'Iran sarà coordinata con gli USA"

Secondo quanto riferito dai media del Libano, si svolgeranno a Teheran, nella giornata di domani, i funerali di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso da Israele durante un raid su Beirut. Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha fatto sapere che la dura risposta contro l’Iran sarà coordinata con gli Stati Uniti.

A Teheran i funerali di Nasrallah

Si svolgeranno domani a Teheran, in Iran, gli attesi funerali di Hassan Nasrallah, l’ex leader di Hezbollah, ucciso venerdì scorso a Beirut da Israele. Lo riferiscono media libanesi che citano fonti politiche iraniane e testimoni oculari di “massicci preparativi” nella capitale iraniana. I media affermano che la cerimonia è prevista per le 10.30 locali (le 8.30 in Italia), durante la preghiera del venerdì guidata dal leader iraniano Ali Khamenei nel mausoleo dell’imam Khomeini.

Israele: “Dura risposta coordinata con gli USA”

Nonostante sia una giornata di festa, il Capodanno ebraico, il primo ministro Benyamin Netanyahu terrà una consultazione di alto livello sulla sicurezza per decidere come e quando rispondere all’attacco missilistico dell’Iran di martedì. Lo riferisce Channel 12 citando fonti secondo cui Israele “esigerà un prezzo elevato dal regime degli ayatollah”. La prevista “dura risposta” è stata coordinata da vicino con l’amministrazione Biden, afferma la tv citando la possibilità di una prossima telefonata tra Netanyahu e Biden. Secondo il rapporto, si prevede che la risposta israeliana sarà attuata “entro pochi giorni”.

Fonte: Ansa