Crisi di governo, Conte domani al Colle per le dimissioni

Giornata topica domani quella del presidente del Consiglio. Giuseppe Conte, subito dopo un Consiglio dei ministri convocato per le 9, salirà al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di premier. Una decisione che comunicherà prima nel vertice interno al governo e, successivamente, al Capo dello Stato. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, nella quale si precisa che in Cdm Conte “comunicherà ai ministri la volontà di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni. A seguire, il Presidente Conte si recherà dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.