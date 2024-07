Il Cremlino: “Trump? Ovvio che fosse in pericolo”

Anche la Russia commenta l’attentato contro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump, colpito durante un comizio in Pennsylvania. Una sparatoria nella quale è rimasta uccisa una persona. Secondo il Cremlino, tuttavia, quanto accaduto non sorprenderebbe in quanto, “agli osservatori esterni”, sarebbe apparso chiaro come il tycoon fosse un bersaglio.

Trump, il commento del Cremlino

Tante le reazioni nel mondo dopo l’attentato contro Donald Trump. “Era ovvio per tutti gli osservatori esterni che la vita di Trump fosse in pericolo”. È il commento del Cremlino all’attentato dell’ex presidente americano in corsa per la rielezione. Lo riporta la Tass. Vladimir Putin non ha in programma di chiamare Trump, ha comunicato poi Dmitri Peskov, aggiungendo che la Russia “condanna in modo risoluto ogni espressione di violenza durante una battaglia politica”.

Fonte: Ansa