Due giovani sono stati trovati senza vita nel canale Vacchelli, a Crema, in provincia di Cremona. Lo scrive Adnkronos. Il corpo della ragazza, una 18enne di origini indiane, è stato ripescato verso le 13 dai vigili del fuoco nelle acque del canale e il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Attorno alle 18 è stato invece recuperato il corpo di un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Crema.

“Il mare dei poveri”

Le vittime sono Sakshi Panesar, studentessa dell’istituto “Galileo Galilei” di Crema, e un suo amico ventenne ancora non identificato. Lo riporta Ansa. Esclusa, al momento, l’ipotesi di un gesto violento, riferisce l’agenzia. Gli inquirenti ritengono che si tratti di un caso di affogamento di due ragazzi che non sapevano nuotare in quel tratto del canale che è chiamato anche “il mare dei poveri”.

La ragazza avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità giovedì prossimo e la notizia ha sconvolto l’istituto scolastico di Crema, dove Sakshi viene ricordata come una ragazza riservata e diligente, scrive sempre Ansa.

