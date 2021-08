Covid, raggiunti i 71 milioni di vaccini: oggi 6.902 positivi

Settantuno milioni di dosi di vaccino anti-Covid. La somministrazione del siero contro la pandemia comincia ad assumere numeri importanti. Per la precisione, si tratta di 71.071.465 di vaccini, fra prime e seconde dosi, con un rilevante più 3.316.075 di somministrazioni rispetto a una settimana fa. Numeri che beneficiano anche delle consegne degli ultimi sette giorni, pari a 2.700.165 dosi. Restano indietro, tuttavia, gli over 50: secondo i numeri forniti dal report settimanale del governo, oltre 4,4 milioni di italiani appartenenti a questa fascia di età non hanno fatto nemmeno una dose di vaccino. Per quanto riguarda gli over 80, in attesa ci sarebbero circa 300 mila persone. Altre 657.727 persone appartengono alla fascia 70-79, mentre 1.212.413 si trovano fra i 60 e i 69 anni. Oltre 2 milioni di persone, invece, in attesa nella fascia 50-59.

Green Pass, quasi 7 milioni in un giorno

Numeri che danno la misura della prosecuzione della campagna vaccinale nel nostro Paese. Il quale, ormai da 24 ore piene, si ritrova di fronte all’obbligo del Green pass in alcuni contesti quotidiani. Una misura ancora in fase di valutazione da parte dei cittadini, anche se il dissenso è ancora diffuso. A ogni modo, l’aver posto la necessità del suo possesso per accedere ad esempio ai ristoranti al chiuso, ha portato a un incremento dei rilasci del Green pass (oltre che del vaccino). Solo nella giornata di ieri, come spiegato dal ministro della Salute Roberto Speranza, sono state scaricate oltre 6,7 milioni di certificazioni. Secondo il ministro, “è un segno della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani”.

Covid, il bollettino

Nel frattempo, prosegue il monitoraggio sull’andamento del Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 6.902 positivi ai test sia molecolari che antigenici. In leggero aumento rispetto alla giornata di ieri (6.599). Scende il numero delle vittime: 22 rispetto alle 24 del giorno precedente. Gli attualmente positivi al Covid, in Italia, sono al momento 108.535, con un incremento di 3.850 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i guariti e i dimessi, coi 3.025 di oggi il numero complessivo sale a 4.153.940 dall’inizio della pandemia.

