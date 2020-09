Covid, richiesta dell’America Latina all’Onu: vaccino come bene pubblico

In Brasile ad oggi sono stati superati i 140mila morti (140.547)

Lo rileva l’istituto americano Johns Hopkins University. Solo gli Stati Uniti contano più vittime, oltre 200mila. I contagi nel paese sudamericano sfiorano i 4 milioni e 700mila, dietro a Stati Uniti (oltre 7 milioni) e India (5 milioni e 800mila). La pandemia in Brasile ieri ha fatto sospendere il carnevale di Rio de Janeiro fino a data da destinarsi.

Tunisia, oltre 1000 casi e 11 morti in 24 ore

Nuovo record di crescita di casi giornalieri di coronavirus in Tunisia. In 24 ore (secondo i dati riferiti al 24 settembre) hanno registrato altri 1087 contagi, che portano il totale delle infezioni confermate nel Paese nordafricano a quota 14.392. Lo ha reso noto il ministero della Sanità in un comunicato, precisando che il bilancio dei decessi è salito a 191, di cui 11 in 24 ore. Le autorità sanitarie, mentre rinnovano gli appelli a rispettare le misure restrittive, hanno annunciato che d’ora in poi verranno testati sistematicamente solo i sintomatici. I tamponi effettuati da inizio epidemia sono 217.785.

Dal 28 settembre l’Italia è inserita nella categoria arancione. Per chi arriva dall’Italia in Tunisia, oltre all’obbligo della presentazione del test Rt-Pcr negativo, è previsto l’obbligo di autoisolamento domiciliare per sette giorni.