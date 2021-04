Altri 12.694 positivi al Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. Dati forniti dal Ministero della Salute, che riferisce anche di 251 vittime e di 230.116 tamponi effettuati, fra molecolari e antigienici, meno dei 331.734 della giornata di ieri. Numeri che riportano il tasso di positività al 5,5%, dopo il 4,6% raggiunto 24 ore fa. Per quanto riguarda i guariti, si sale a 3.248.953, + 13.134. Resta la Lombardia la regione con il maggior numero di positivi (1.782), seguita dalla Campania (1.700), Puglia (1.278), Lazio (1.127) ed Emilia-Romagna (1.104). I casi totali salgono a 3.870.131.

Covid e vaccinazioni

I dati chiudono una settimana che darà il via ai 7 giorni che ci separano dalle riaperture previste il prossimo 26 aprile, come ricordato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, a Mezz’ora in più: “In questa fase dobbiamo tenere insieme due parole: fiducia e prudenza”. Lo stesso Speranza ha spiegato che il Paese è entrato in una nuova fase dell’emergenza e questo grazie alla prosecuzione della campagna vaccinale. Al momento si viaggia oltre i 15 milioni totali di vaccinati: “Siamo nelle condizioni di costruire una road map con un passo alla volta, con un compromesso e con equilibrio. I dati ci parlano di una fase diversa, ma non ci sarà una fase ‘x’ dove tutte le misure scompariranno”.

L’andamento del vaccino

I dati sulle vaccinazioni sono stati forniti dalla struttura del commissario all’emergenza, Francesco Figliuolo. Il numero esatto è 15.099.777, nonostante le varie frenate (vedi il caso AstraZeneca) e il caos rifornimento. Al momento, è stato somministrato l’87,2% delle dosi finora arrivate nel nostro Paese. Altre 400 mila di Moderna sono in corso di distribuzione, sbarcate ieri sera nell’hub nazionale, all’aeroporto militare di Pratica di Mare.

